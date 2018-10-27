İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İstihdam çalışması İŞKUR Müdürüne ödül getirdi

Düzce’de istihdamın artırılmasına yönelik gösterdiği başarılı çalışma nedeniyle Düzce İSKUR Müdürü Ferhat Acar, Avrupa Ödülüne layık görüldü.

Düzce'de istihdamın artırılmasına yönelik gösterdiği başarılı çalışma nedeniyle Düzce İSKUR Müdürü Ferhat Acar, Avrupa Ödülüne layık görüldü.


Özel bir dergi tarafından düzenlenen ödül töreninde iş dünyasında başarılı isimler, ödüllerine kavuştu. İş Dünyası ve bürokratların kendi alanlarında yaptığı başarılı çalışmalar dolayısıyla ödüllendirildiği gecede Düzce'den de bir isim ödüle layık görüldü. Düzce İş-Kur Müdürü Ferhat Acar, Düzce'deki işsizlik oranını azaltmaya yönelik azimli ve özverili çalışmadan dolayı ödüle layık görüldü. Ferhat Acar, düzenlenen törene Düzce TSO Başkanı Tuncay Şahin ile birlikte katılarak ödülünü aldı. İş-Kur Müdürü Ferhat Acar, geçen yıl Çalışma Hayatında Milli Seferberlik Hamlesi kapsamında, artı istihdam projesi ile SGK İl Müdürü Necmi Köroğlu ile birlikte yapılan çalışmalarda 10 bin ilave istihdam sağlanmasına büyük katkıda bulunmuştu. Bu çalışmasının ardından Ferhat Acar'a başarılı bürokrat ödülü verildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.