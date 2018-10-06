İstihdama yönelik eğitimde atak

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası‘nın proje ortağı olarak yer aldığı “Vizyonumuz Brode Tasarlamak, Misyonumuz Marka Olmak” adlı projenin tanıtımı Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.

Toplantıya brode sektörü firmaları, mesleki eğitim ile ilgili kurumlar ve Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin ve ilgili meslek grubu meclis üyeleri katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Mevlana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü ve Proje Koordinatörü Şehabettin Yavuz, proje konusunda ön bilgileri verdi. Brode alandaki mesleki eğitimin gerekliği, sektörün bu mesleki eğitime duyduğu ihtiyacı belirtti.

Daha sonra söz alan branş öğretmeni ve Proje Teknik işler Şefi Meral Özçelik projenin genel ve özel amaçları ve proje faaliyetleri hakkında detaylı bilgiler verdi.