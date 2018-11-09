İstişare toplantısında bir araya geldiler

Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, AK Parti Düzce İl Başkanlığı tarafından düzenlenen istişare toplantısında teşkilat üyeleri ve mahalle başkanları ile bir araya geldi. Erguvan Sosyal Tesislerinde düzenlenen toplantıda AK Parti Düzce il Başkanı Hikmet Keskin, Merkez İlçe Başkanı Hakan Kuşçuoğlu, Kadın Kolları Başkanı Güler Güneş, Gençlik Kolları Başkanı Şükrü Sert ve teşkilat üyeleri de yer aldı. 31 Mart 2019'da yapılması planlanan yerel seçimler ve adaylık süreci hakkında değerlendirmelerin yapıldığı toplantı sonunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mahalle başkanlarının ismine özel fotoğrafı sahiplerine verildi.