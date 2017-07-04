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04 Temmuz 2017 14:28

İtfaiyeden anız yangını uyarısı

Düzce Belediyesi İtfaiyesi anız yangınlarına karşı uyarıda bulundu.

İtfaiyeden anız yangını uyarısı

04 Temmuz 2017 14:28


Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürü Mehmet Caner Polat yangınların canlılara zarar verdiği gibi toprağa da olumsuz etkiler bıraktığına dikkat çekti. Vatandaşların otluk ve ormanlık alanlara sigara gibi yanıcı maddeler atmamaları konusunda uyarılarda bulunan Polat, “Yaz mevsiminde özellikle kırsal kesimde yapılan hasadının ardından, anız yangınları tehlikesi oluşmaya başladı. Kanayan bir yara haline gelen yangınlar ekolojik dengeye zarar verdiği gibi toprak kalitesinin de azalmasına neden oluyor. Vatandaşlarımızın bu konularda çok titiz ve dikkatli olmalarını istiyoruz” dedi.




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