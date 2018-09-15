İtfaiyeden baca temizliği uyarısı

Soğuk havalarda yakılan sobadan yaşanan zehirlenmelere karşı ailelerin dikkatli olması istendi.

Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, kış aylarında sıkça yaşanan soba zehirlenmelerine karşı aileleri uyardı. Açıklamada soba kullanan vatandaşların baca temizliklerini sık sık yaptırması gerektiğini belirtti.

Özellikle kış aylarında zaman zaman etkili olan Lodos rüzgarının neden olduğu soba zehirlenmelerine karşı kömür kalitesi, baca temizliği, baca sıvasının düzgün yapılmış olması ve üzerinde çatlak bulunmaması ile soba borularının da temizliğine özen gösterilmesi gerektiği vurgulandı.

Yetkililer ayrıca olası bir yangın olayında kullanılmak üzere her ev ve iş yerinde bir yangının tüpünün olması gerektiğini belirterek “Ev ve iş yerinde olacak bir yangın tüpü belki de büyük bir faciayı önleyebilir. Bunun için ev ve iş yerinde bir yangın söndürücü bulunması gerekiyor” dediler.