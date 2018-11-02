İYİ Parti Düzce kurucu il başkanı istifa etti

İYİ Parti yönetimini sert ifadelerle eleştiren Katırcıoğlu “Meral Akşener yola çıktıklarını yolda bulduklarına değişmiştir” dedi.

Kurucu il Başkanı Ercan Katırcıoğlu İYİ Parti'nin kuruluşunun hemen ardından makas değiştirdiğini dile getirerek “Türk siyasetine yeni bir soluk getirmek amacıyla kurulmuş olan İYİ Parti'de kurucu il başkanı ve milletvekili olarak yer aldım. Ancak geçen süre içerisinde söylenenler ile yapılanların aynı olmadığı bir siyasi oluşumla karşılaştım. Milliyetçi ve ülkücü fikriyatın iktidara taşınacağı söylemi ile yola çıkılmış, ancak PKK'ya genel af çıkarılmalı, Abdullah Öcalan ev hapsine çıkarılmalı, ayda iki defa halkına seslenmelidir diyen bir kişinin Genel Başkan Yardımcısı yapıldığı bir ortamla karşılaştık. Meral Akşener'in benim yedi sülalemde FETÖ'cü bulamazsınız söyleminin ardından 7 sülalesi FETÖ'cü olanların il başkanlıklarına getirildiğini gördüm. Makas değiştiren bir siyasi parti ile karşılaştım. Yanlış trene bindiyseniz vagonda geri geri yürümenin bir anlamı olmayacağı düşüncesiyle kurucu il başkanı, milletvekili adayı ve yüksek delege olduğum İYİ Parti'den istifa ediyorum” dedi.

“Bireysel mücadelem devam edecek”

Ercan Katırcıoğlu bireysel mücadelesine devam edeceğini ifade ederek “Ülkücü hareketin köklü bir geçmişi vardır. Belli dönemlerde yıpratılmaya çalışılmıştır. Mamak cezaevinin B bloğunda yer alan o şahsın oğlu şu anda İYİ Parti'nin çok iyi makamlarında yer almaktadır. Biz bu yanlışların düzeltilebileceğini düşünüyorduk. Ama olmadı. ‘Hoca efendiye dil uzatanın dilini kopartırım' diyen insanların yer aldığı bir siyasi oluşumun içerisinde yer almam mümkün değildir. Bir pastanenin vitrininde iştah açıcı pastalar yer alır. Ama birde imalathanesine bakmak lazım. Ben o imalathaneye girdim. Yanlışta ısrar etmenin doğru olmayacağına inanıyorum. Milliyetçi Hareket Partisi bizim yuvamızdır. Ben ülkücüyüm. Ülkücülük her türlü makamdan üstündür. Bu vatana hizmet etmek için mutlaka bir yerde olmanız gerekmiyor. Bireysel olarak ta bu ülke için yapılacak çok şey vardır. Bende bireysel mücadeleme devam edeceğim. Belediye meclis üyesi olduğum dönemlerde hazırladığım projeler vardı. Ancak iç mücadele ile uğraşmaktan bu projeleri hayata geçirme noktasında çok başarılı olamadık. Benim ürettiğim şahsi projelerim daha sonra belediye tarafından uygulandı” şeklinde açıklama yaptı.

“İstifalar yaşanacak”

Önümüzdeki günlerde farklı illerde de istifaların yaşanacağının sinyalini veren Katırcıoğlu “Kurucu başkan olan arkadaşlarımdan büyük bir kısmı ortak hareket etme kararı almıştı. Bu organize hareket önümüzdeki günlerde Ankara'da yapılacaktı. Bu hareketin gecikmesinden dolayı bir an önce adım atmanın doğru olacağını düşündüm. Şu anda partide kurucular kurulundan olan çok az sayıda kişi var. Meral Akşener yola çıktıklarını yolda bulduklarına değişmiştir” dedi.