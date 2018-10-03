Izgara ve kanal temizlik çalışmaları sürüyor

Düzce Belediyesi Su ve Kanalizasyon işleri Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, ''İl genelinde yürütülen çalışmalar kapsamında, kanalizasyon şebekeleri ve yağmur suyu şebeke hatları özel arıtma sistemli kombine kanal temizleme aracı ile temizlenirken, tıkalı olan noktalar tespit edilerek sorun ortadan kaldırılıyor. Kış aylarında vatandaşların sıkıntı yaşamaması, yağışlı havalarda su birikintileri oluşmaması adına çalışmalara devam edilecek'' denildi.