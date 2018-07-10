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10 Temmuz 2018 15:59

İzmit Körfezi’nden 6 ayda 180 ton çöp toplandı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden İZAYDAŞ, 2018 yılının ilk 6 ayında deniz yüzeyi temizleme tekneleri ile 180 ton çöp topladı.

İzmit Körfezi’nden 6 ayda 180 ton çöp toplandı

10 Temmuz 2018 15:59


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden İZAYDAŞ, İzmit Körfezi’nde gemi atıkları alımı faaliyetlerini yürütürken, körfezin korunması ve temizliği için filosuna kattığı dört adet yeni deniz yüzeyi temizleme tekneleri ile 2018 yılının ilk altı ayında 180 ton çöp topladı.


Körfeze giren gemilerin atıklarını toplama işini iki adet atık alım gemileri ile başarıyla yürüten İZAYDAŞ, her yıl yaklaşık 3 bin gemiye fiilen atık alım hizmeti vererek Körfezin temizlenmesine önemli ölçüde katkı sağlıyor. Öte yandan İZAYDAŞ, bu alanda verilen hizmetin kalitesini arttırmak ve İzmit Körfezi’ne uzun yıllar hizmet edebilmek amacıyla Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın kontrolünde, filosuna kattığı dört adet deniz yüzeyi temizleme teknesi ile de yılın ilk altı ayında 180 ton çöp toplayarak oluşabilecek fiziksel kirliliğin önüne geçmiş oldu.


İzmit Körfezi’nde oluşabilecek herhangi bir çevre kazası sonucu ortaya çıkan kirliliğe erken müdahale ve temizlik çalışmaları yapabilmek için Acil Müdahale Yetki Belgesi alma çalışmalarını da yürüten İZAYDAŞ, mevcut protokolü olduğu 42 limana acil müdahale konusunda da hizmet vermeyi planlıyor.


Körfezin temizlenmesi için dört koldan gerçekleştirilen çalışmaları titizlikle takip eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Bizim en önemli çalışmalarımız çevreye ve denizlerimize yaptığımız hizmetlerdir. Denizimizi kirletenlere ciddi yaptırımlar uyguluyoruz. Ayrıca deniz süpürgesi adını verdiğimiz özel donanımlı teknelerimizle deniz üzerindeki pislikleri temizliyoruz” dedi.




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