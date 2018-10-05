Jandarma denetimleri sıklaştırdı

Ekipler yaptıkları denetimlerde kusurlu görülen 21 araca 4 bin 629 lira ceza kesti.

2018-2018 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte, öğrencilerin huzur ve güven içerisinde okula gidiş gelişlerini, okul servis araçlarının karışabileceği kazaların önlenmesini ve taşımacılık faaliyetlerinin mevzuata uygun yapılmasını sağlamak amacıyla jandarma ekipleri tarafından denetimler devam ediyor.

17 Eylül-3 Ekim tarihleri arasında okul servis araçlarının yönetmelikte belirtilen kriterlere uygunluğunu kontrol etmek amacıyla yapılan denetimlerde, 177 okul servisi kontrol edilirken, 21 araca 4 bin 629 TL idari para cezası uygulandı, 6 araç trafikten men edildi.

Ayrıca, Düzce İl Jandarma Komutanlığınca “Güvenli Okul, Güvenli Eğitim” projesi kapsamında denetimlere ve servis sürücüleri ile öğrencilere yönelik seminerlere aralıksız devam edileceği bildirildi.