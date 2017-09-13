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13 Eylül 2017 17:52

Jandarma’dan geniş çaplı denetim

Düzce Merkez İlçe Jandarma Komutanlığının koordinesinde geniş çaplı bir uygulama gerçekleştirildi.

Jandarma’dan geniş çaplı denetim

13 Eylül 2017 17:52

Yapılan uygulamada 595 şahıs ve 81 araç sorgulanırken, kusurlu görülen 2 araç trafikten men edildi. Uygulamalarda birde ehliyetsiz sürücü yakalandı Düzce Merkez İlçe jandarma Komutanlığı trafik ve asayiş ekipleri D-100 karayolu Soğancı mevkiinde geniş çaplı bir uygulama gerçekleştirdi.


Uygulama sırasında yabancı plakalı araçların yanı sıra halk otobüslerinde de kimlik kontrolü yapıldı. Durdurulan araçlar didik didik aranırken sürücülerin de kimlik ve ehliyet bilgileri kontrol edildi.


Huzur ve asayiş uygulamasında otobüs ve minibüsler durdurularak yolcuların kimlikleri kontrol edilirken, durdurulan araçlar titiz bir denetimden geçirildi. Yapılan uygulamada 595 şahıs ve 81 araç sorgularken 2 araç trafikten men edildi. 1 ehliyetsiz sürücü yakalanırken toplamda 5 bin lira cezai işlem uygulandı.




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