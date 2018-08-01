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01 Ağustos 2018 10:55

Jandarma’dan hayvan hırsızlığına karşı uyarı

DÜZCE(İHA) – Jandarma tarafından yaklaşan kurban bayramı öncesinde hayvan hırsızlığına karşı hayvan sahipleri uyarıldı.

Jandarma’dan hayvan hırsızlığına karşı uyarı

01 Ağustos 2018 10:55

Yapılan uyarıda şüpheli durumlarda karşılaşıldığında 156 Jandarma İhbar Hattı’nı aramaları istendi.


Kurban bayramına az bir süre kala Jandarma hayvan hırsızlığı olaylarının önlenmesi için vatandaşlar tarafından alınabilecek bireysel önlemler için uyarıda bulundu. Yapılan uyarıda “Yetkili makamlarca belirlenen yer ve zamanların dışında, hayvan alım satımı yapılmamalıdır. Köylere gelen yabancı veya şüpheli şahısların derhal 156 Jandarma İmdat telefonuna ihbar edilmelidir. Hayvanlar hiçbir zaman başıboş bırakılmamalı, 24 saat esasına göre gözetim altında bulundurulmalıdır. Sürünün büyüklüğüne göre yeteri kadar çoban edilerek hayvanlar otlatılmaya götürülmelidir. Çoban tutulan kişiler, halk tarafından iyi olarak bilinen, daha önce hırsızlık suçu işlememiş kişilerden seçilmelidir. Hayvanların tutulduğu yerlere sensörlü lamba, kamera gibi cihazlar takılmalı veya köpek bağlanmalıdır” denildi.




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