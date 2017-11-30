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30 Kasım 2017 16:35

Jandarmadan tarihi eser operasyonu

DÜZCE(İHA) – Düzce İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından yapılan operasyonda bir şahsın evinde yapılan operasyonda tarihi eserler ele geçirildi.

Jandarmadan tarihi eser operasyonu

30 Kasım 2017 16:35


Düzce İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler aldıkları bir duyum üzerine Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Düverdüzü Köyünde G. G. isimli şahsın evine baskın yaptı. Yapılan baskında 69 adet tarihi eser olduğu değerlendirilen metal ve taştan yapılmış çeşitli figürlere el konuldu. Evde bakıcı olarak çalışan Azerbaycan uyruklu A. A. isimli şahsın objeleri kendisinin Manisa’dan getirdiği ve 2 adet objeyi de M. Ç. isimli bir şahsa verdiği belirlendi. Toplam 71 adet obje Konuralp Müze Müdürlüğüne teslim edilirken yapılan incelemede 66 adet objenin nitelikli tarihi eser olduğu tespit edildi. Olayla ilgili olarak soruşturma sürüyor.




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