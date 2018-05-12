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12 Mayıs 2018 10:35

Jandarmadan tarihi eser operasyonu

Düzce İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı operasyonda 2000 yıl öncesine ait tarihi eserler ele geçirildi.

Jandarmadan tarihi eser operasyonu

12 Mayıs 2018 10:35


Edinilen bilgilere göre, Düzce İl Jandarma Komutanlığı Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı istihbari çalışmalar neticesinde Beyköy Beldesi Cumhuriyet Mahallesi’nde bir eve yapılan baskında yapılan aramalarda evde Genç Roma Dönemi’ne ait olan ve 2000 yıllık olduğu tespit edilen 1 adet Kandil 2 adet Kase 2 adet Testi ile 1 adet kırık vaziyette testi parçası ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler Düzce Müze Müdürlüğü’ne teslim edilirken, şahıs hakkında ise Kaçakçılık ve Kültür ve Tabiat Varlığı Kaçakçılığı suçlaması ile adli işlem başlatıldı.




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