Diğer
Kategoriler
01 Aralık 2017 12:11

Jandarma’dan uyuşturucu operasyonu

Düzce İl Jandarma Komutanlığı Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İstanbul’dan Düzce’ye uyuşturucu hap getirerek piyasaya sürmek isteyen 4 kişiyi yol uygulamasında yakaladı.

Jandarma’dan uyuşturucu operasyonu

01 Aralık 2017 12:11


Alınan bilgilere göre, İstanbul’dan, Düzce’ye gelen ve içerisinde R. O. Ç., R. V., Ş. O. ve H. D’nin bulunduğu otomobil Düzce İl Jandarma Komutanlığı Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı Bayraktar Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince yol uygulaması sırasında durduruldu. Jandarma ekiplerinin dikkati sonucunda araçta yapılan aramada değişik çeşitlerde 250 adet extacy adı verilen uyuşturucu hap ele geçirildi.


Düzce Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile gözaltına alınan şahısların yapılan işlemlerin ardından Düzce Adliyesi’ne sevk edildiler.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER DÜZCE HABERLERİ
DÜZCE HAVA DURUMU
19
°
C
Sisli
  • Cuma
    Sisli
    19°C
  • Cumartesi
    Sisli
    21°C
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    21°C
  • Pazartesi
    Sağnak Yağışlı
    17°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
    AdIDM.
    KartTR Astropay
    Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
    Takı Dükkanı
    Gümüş Alyans Modelleri
    Nice Türkiye
    Nice Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.nice-turkey.com
    Bft Türkiye
    Bft Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.bft-turkiye.com

    AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
    BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
    Reklamı Geç