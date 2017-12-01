Jandarma’dan uyuşturucu operasyonu

Alınan bilgilere göre, İstanbul’dan, Düzce’ye gelen ve içerisinde R. O. Ç., R. V., Ş. O. ve H. D’nin bulunduğu otomobil Düzce İl Jandarma Komutanlığı Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı Bayraktar Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince yol uygulaması sırasında durduruldu. Jandarma ekiplerinin dikkati sonucunda araçta yapılan aramada değişik çeşitlerde 250 adet extacy adı verilen uyuşturucu hap ele geçirildi.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile gözaltına alınan şahısların yapılan işlemlerin ardından Düzce Adliyesi’ne sevk edildiler.