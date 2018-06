Jandarma’nın 179. Yılı kutlandı

Kuruluş Yıl Dönümü Düzce’de çeşitli etkinlikler ile kutlandı.

Kutlamalar Anıtpark’ta düzenlenen çelenk töreni ile başladı. Düzce İl Jandarma Alay Komutanı Albay Mustafa Çetinkaya Atatürk anıtına çelenk bıraktı. Çetinkaya burada yaptığı açıklamada Jandarma Teşkilatının hakkaniyetli, sevgi ve şefkatle birleştirici, kucaklayıcı tutumuyla, başta terörle mücadele olmak üzere tüm görevlerini başarı ile yerine getirme azim ve kararlılığı içerisinde olduğunu vurguladı.

Çetinkaya, ülkesine ve milletine sadakatle bağlı, varlığını milli birlik ve beraberliğe adayan köklü ve şanlı bir maziye sahip jandarma teşkilatının 179. Kuruluş yıl dönümünü kıvanç ve heyecanla yaşadıklarını dile getirerek “179. kuruluş yıl dönümümüzü kutladığımız bu süreçte bizlere tevdi edilen emniyet, asayiş, kamu düzenin sağlanması, ülkemizin ve milletimizin bölünmez bütünlüğü ile milletimizin huzur ve güvenliği için suç ve suçluyla mücadelede üstlendiği görevleri her koşulda başarı ile ifa etmiş olmanın haklı gururu içerisindeyiz. Teşkilatımızın bundan sonrada 179 yıllık birikimiyle kendisine tevdi edilecek bütün görevleri fevkalade şekilde yerine getireceğini olan azim ve kararlılığımız tamdır. Türk milletinin sonsuz güvenine mazhar olmayı başaran Türkiye Cumhuriyeti Jandarması kurulduğu günden bu yana günlük yaşamın her alanında ülkemizin her noktasında gece gündüz, sıcak soğuk, yağmur çamur demeden halkımızın hizmetinde olmuş, bundan sonra da olmaya devam edecektir. Jandarma üstün hizmet anlayışı sarsılmaz disiplini, etkili ve gerçekçi eğitimi yüksek fiziki ve moral gücü ile kutsal vatan topraklarının üzerinde görev yaptığı her noktada Türkiye Cumhuriyeti’nin gücü ve teminatı olmuştur” dedi.

Jandarmanın hakkaniyetli, sevgi ve şefkatle birleştirici kucaklayıcı tutumuyla başta terörle mücadele olmak üzere tüm görevlerini başarı ile yerine getirdiğini kaydeden Çetinkaya şöyle devam etti: “Canı pahasına her türlü zor koşulda, en zor arazi kesimlerinde, teröristle mücadele harekatı icra eden Jandarma Emniyet teşkilatımız ve diğer kurumlarla tam bir koordine içerisinde fedakarca görev yapmaktadır. Bütün mensuplarımızın hakkaniyetli, sevgi ve şefkatle birleştirici kucaklayıcı tutumuyla, başta terörle mücadele olmak üzere tüm görevlerini başarı ile yerine getirme azim ve kararlılığındadır. Aziz şehitlerimizin ve gazilerimizin kahramanlıları asla unutulmayacaktır.”

Anıt’taki törenin ardından Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı, Jandarma Teşkilatının 179’uncu kuruluş yıldönümü dolayısıyla Jandarma İl Komutanı Albay Mustafa Çetinkaya ve beraberindeki askeri yetkilileri makamında kabul etti.