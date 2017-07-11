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11 Temmuz 2017 10:06

Jet Ski ile tehlikeli oyun kameralarada

Akçakoca Karaburun plajında Jet Ski ile gençlerin tehlikeli oyunu kameralara böyle yansıdı.

Jet Ski ile tehlikeli oyun kameralarada

11 Temmuz 2017 10:06


Karaburun plajı açıklarında sığ bölgede, Jet Ski kullanan bir genç balıkçı teknesinde bulunan diğer gençleri tek tek arkasına alarak tehlikeli bir şekilde denize fırlatması kameralara yansıdı.


Bir tekne üzerinde bulunan gençleri tek tek arkasına alarak süratlenen Jet Ski kullanıcısı arkasında bulunan küçük yaştaki gençleri ani manevra yaparak fırlatması oyunu tehlike saçıyor.


Jet Ski’den fırlayan gençler oyunun etkisinde kalarak zevkli anlar yaşadıkları görülüyor.


Ancak Jet Ski Kullanıcısının ani manevraları görüntülere yansırken çevredeki vatandaşlar endişe içerisinde seyrediyor.


Bir oyun haline getirdikleri Jet Ski ile manevra dansı tehlikeli oyun olarak kameralara yansıdı.




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