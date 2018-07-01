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01 Temmuz 2018 19:39

Kabotaj bayramı şölen havasında kutlandı

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde Denizcilik ve Kabotaj Bayramı şölen havası içerisinde yapıldı.

Kabotaj bayramı şölen havasında kutlandı

01 Temmuz 2018 19:39

Bir çok yarışmalar düzenlendi. Sporcular izleyenlerden bol bol alkış aldı.


Akçakoca Balıkçı barınağında düzenlenen Kabotaj Bayramında 100 metre erkek ve bayanlar, 200 metre erkek yüzme yarışmaları, tek kürek, 4 kürek 6 kürek tekne yarışları düzenlendi. Ayrıca yarışlar arasında halat atmaca, ördek kapmaca, yağlı direk üzerinden Türk bayrağı alma yarışları ilgiyle izlendi. Yarışlar arasında yelken gösterisi ve jetski gösterileri düzenlendi.


Ördek kapmaca yarışında çok sayıda yüzücü ördeği kapmaları sırasında ördek boğulma tehlikesi geçirdi ve ördek jet ski tarafından karaya ulaştırıldı.


Yarışlar sırasında bazı sporcular karaya çıkmaları sırasında midye kesiği yaşandı. Sağlık ekipleri müdahale etti.


Kabotaj bayramına çok sayıda vatandaş katılırken, günün önemine ilişkin konuşmaları Akçakoca Kaymakamı Yasin Öztürk yaptı.


Kabotaj bayramında yarışlara katılan sporculara çeşitli madalya, kupa ve para ödülleri verildi.




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