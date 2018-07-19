Kaçarak evlenen 8 çift 40 yıl sonra düğün yaptı

Çiftler düğünlerinde çocukları ve torunlarıyla oyun oynadı, pasta kesti.

Düzce’nin Gölyaka ilçesi Kuyudüzü Mahallesi’nde Muhtarı Halil Düzen, köyde gezerken bazı çiftlerin düğün yapamadıkları için tartıştıklarını görünce düğün yapmaya karar verdi. Düzen, bunun üzerine köyde yaşayan torun sahibi Kemal Çiçek (68), Nuriye Çiçek (62), Necati Çiçek (67), Emine Çiçek (60), Harun Ayyıldız (63), Ünzile Ayyıldız (68), Sabri Eken (67), Hatice Eken (60), Ali Ceylan (55), Asiye Ceylan (55), Mustafa Girgin (63), Hatice Girgin (60), Enver Ceylan(66), Ayşe Ceylan (60) ve Hasan Ali Özkarataş (56) ile Havva Özkarataş çiftlerin kaçarak evlendiğini ve düğün yapmadıklarını tespit etti.

Bunun üzerine 8 çift ile konuşan muhtar Halil Düzen, çiftleri düğün yapmaya ikna etti. Köylülerin de katkısıyla gelinlere önce gelinlik dikilmek istendi. Ancak gelinlerin kabul etmemesi üzerine Karadenizlilerin gelenekleri gereği gelinlere siyah pardösü üzerine kırmızı eşarp, damatlara ise takım elbiseler alındı. Daha sonra çiftler için mahallede bulunan sosyal tesislerde çalgılı, kemençeli, horonlu düğün düzenlendi. Düğüne çiftlerin yanı sıra köy halkı, çiftlerin çocukları, torunları ve davetliler katıldı. Düğün boyunca yerinde duramayan çiftler, horon oynamakla kalmadı Ankara yöresi oyun havaları da oynadı.

Düğünü yapılan Kemal Çiçek heyecanlı olduklarını belirterek "40 senelik evliyiz. Düğün yapamadık. Kaçırarak evlendim. 5 çocuğum ve torunlarım var. Hepsi burada. Heyecanlıyım" dedi.

Gelinlerden Emine Çiçek "47 yıllık evliyiz. O zaman düğün yapmak yoktu. Heyecanlı değilim ama gururluyum" dedi. Kocası Necati Çiçek de "47 yıllık evliyiz. 15 tane torun var. Bu mutluluk çok iyi bir şey. Muhtarımızdan Allah razı olsun bunu bize yaptı. Kaçırarak evlendim. Koşullar el vermedi düğün yapamadım. Şimdi daha iyi oldu. Bunu muhtarımız yaptığı için ben muhtara teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Ünzile Ayyıldız isimli gelin, kaçınca düğün yapmadıklarını belirterek "Çok memnunum Allah’a çok şükür. Oyun bilmiyorum ama çocuklarım, torunlarım şahit olacaklar" dedi. Eşi Harun Ayyıldız 32 yıllık evli olduklarını ifade ederek 1986 yılında kaçarak evlendiklerini söyledi.

"Köy muhtarımız sayesinde oldu"

Hatice Eken mutlu olduklarını ifade ederek "Ben kaçarak evlenmedim ama o zamanlar bizim burada cereyan yoktu. Bir kına yaktılar aldılar, gittiler. Biz 45 senelik evliyiz. Ben çok heyecanlıyım. Köy muhtarımız sayesinde bu oldu. Allah razı olsun" dedi. Eşi Sami Eken de 1973 yılında evlendiklerini 3 tane çocuğu, 3 tane de torunu olduğunu belirterek "Eşimle beraber huzurlu ve mutluyum. Rahmetli kayınpederim düğün istemedi. Ben de taktım koluma bu şekilde aldım yukarı doğru evime çıktım. O zamanlar düğün yapmak yoktu, elektrik yoktu. Düğünü nerede görelim. 3 torunum var. 3 tane de çocuğum var" dedi.

Ayşe Ceylan "42 yıllık evliyiz. 5 tane torunum var. Cahillikte kaçtık, düğün yapamadık. Kaçarak evlendik. Bu da bir mutluluk, bu da bir murattı" dedi. Kocası Enver Ceylan "4 çocuğum var. 1 tane de vefat etti. 5 tane de torunum var" dedi.

Asiye Ceylan, "Düğün yapamadık. Küçüktük, kaçtık evlendik. Ben Trabzonluyum. Heyecanlı değilim. Heyecan hiç olmadı ki zaten. 5 tane torunum var" dedi. Kocası Ali Ceylan "Düğün yapamadım. Arada bazı engeller vardı. Mart ayında kaçırdım. Karları yararak eve gelmiştik" diye konuştu.

Hatice Girgin, düğün yapamadıklarını eşinin kimsesinin olmadığını belirterek "Annesi, babası küçükken ölmüş. Sokaklarda ağabeyinin yanında büyümüş. O yüzden düğün yapamadık. Çok şükür mutluyum. 3 tane torunum var. 3 tane de çocuğum var. Ama çocuklarım burada yok. Zoruma giden bu, buna ağlıyorum" dedi. Kocası Mustafa Girgin de "Ben muhtarımıza teşekkür ediyorum, böyle bir etkinlik yaptığı için. Allah razı olsun. Sanki 25 yaşında yeni evleniyor gibi oldum. Çok duygulandım. Muhtarımız çok iyi bir insan. Dünyaya bir daha gelsem yine bu eşimi alırım. Eşimden Allah razı olsun" şeklinde konuştu.

"3 çocuk yapacağız artık"

Gelinlerden Havva Özkarataş 35 yıllık evli olduğunu 5 tane torunu olduğunu belirterek "İmkan yoktu o zaman düğün yapamadık. Kaçarak evlendik. Şu an çok mutlu ve sevinçliyim, yalan yok" diye konuştu. Kocası Hasan Ali Özkarataş ise "Cumhurbaşkanını dinlersek 3 uşak edeceğiz. Başka diyecek bir şey yok" dedi.

"8 çifte düğün yaptık"

Köy Muhtarı Halil Düzen, çiftlerin düğün yapamadıkları için zaman zaman kendi aralarında kavga ettiklerine şahit olduğunu belirterek "Ben bu çiftlerin kavgalarına şahit oldum. ’Senin annen benim elime bir kına bile yakmadı’ dediler. Ben de sohbete girince içinden filmlere konu olacak şeyler çıktı. Ben de kendileri ile konuşup, biraz zor da olsa düğün yapmaya razı ettim. Ben onlardan çok mutluyum. Onların gözünün içinin gülmesi beni daha çok etkiliyor. İyi ki böyle bir şey yapmışız. 8 çift var. En genci 56 yaşında. Torunları ile birlikte düğün yapıyorlar. Önceleri tepki ile karşılaştık. Ancak çiftlerimiz dirayetli durunca Gölyaka’dan, Düzce’den, İstanbul’dan akın akın misafirler geldi. Ben de bu kadar güzel olacağını tahmin etmiyordum" diye konuştu.

Düğünde ayrıca çiftler pasta kesti. Çiftlerin, pastalardan birbirlerine ikramı da eğlenceli dakikalar yaşanmasına neden oldu. Oyunların oynanmasıyla devam eden düğün, gecenin ilerleyen saatlerinde sonra erdi.