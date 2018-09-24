Kadınlar çocuklar için el ele

Düzce'de “Düzceli Kadınlar Çocuklar İçin El Ele” sloganıyla 2018-2019 eğitim öğretim sezonu başlarken ihtiyaç sahibi öğrenciler için de önemli etkinlikler düzenlenmeye devam ediyor. Yiyecek, içecek ve bazı tekstil ürünlerinin yer aldığı kermese Düzce Valisi Zülkif Dağlı, AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, Kaynaşlı Belediye Başkanı Erol Bayraktar, sivil toplum kuruluşları üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay yaptığı açıklamada şu noktalara değindi: “Konu ne zaman yardım olsa Düzceli hanımlarımız hemen orada. Bu yüzden başımızın tacı hanım kardeşlerimizi tebrik ediyorum. Bundan önce Afrin için bir kermes düzenlenmişti. Şu an ise eğitime destek vermek için kermes düzenliyorlar. Buradaki kermesimizde her türlü yiyecek, içecek ve çeşitli tekstil ürünleri var. Biz de bu kermeste satılan ürünlerden alacağız ve destek olacağız. Eğitim camiasındaki öğrencilerimizi korumak, gözlemek bizim görevimiz ancak hanım kardeşlerimizin bunları görmesi ayrı bir duygu ayrı bir gururdur.'