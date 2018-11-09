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Kadınlar plajı reklamlarda çıkacak

Türkiye’nin en büyük içecek firmasının reklam çekimleri Akçakoca Kadınlar plajında yapılacağı belirtildi.

Türkiye'nin en büyük içecek firmasının reklam çekimleri Akçakoca Kadınlar plajında yapılacağı belirtildi.


Akçakoca Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici, Türkiyenin en önemli reklam ajansının büyük bir içecek firmasının reklam çekimlerinin Akçakoca Kadınlar plajında çekileceğini belirterek, ''Akçakoca Kadınlar plajının yeniden düzenlemenin ardından Türkiye genelinde adından söz ettirdiğini biliyoruz. Kadınlar plajımız bölgemizin en iyi plajlarından, Türkye'de adı duyuldu ve reklam firmalarının tercihi haline geldi. Bu nedenle Türkiye'nin en büyük içecek firmasının reklam çekimleri Kadınlar plajımızda gerçekleşecek'' dedi.

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