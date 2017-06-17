Kadınlar plajında son rötuşlar

Plaj Temmuz ayında bayanlara yeni ve modern haliyle hizmet vermeye başlayacak.

Akçakoca Kadınlar Plajı Rekreasyon projesi, 3 bin metrekarelik alanda sürdürülüyor. Bu alana pergolalar , çocuk oyun alanı, duş, wc, soyunma kabini, oturma ve dinleme alanı, şezlonglar , geniş yeşil alanlar ve peyzaj düzenlemesi çalışmaları yapıldı. Sezonda Akçakocalı bayanlara ve şehir dışından gelecek misafirlere sosyal tesis ve yaşam alanı olarak hizmet verecek olan plaj, kadınlara özel olacak ve ilçedeki önemli bir talebi de karşılayacak. Kadınlar plajının hizmet vermeye başlamasıyla birlikte yeni bir değer daha turizme kazandırılmış olacak.