Kadınlara özel spor salonu

Sosyal Belediyecilik alanında ürettiği projelerle Düzce Belediyesi, Düzce’de özellikle kadın ve çocuklar için oluşturulan yaşam alanlarına bir yenisini daha ekliyor.Cumhuriyet Mahallesinde inşa edilen ve kısa bir süre önce açılışı yapılan Kapalı Pazaryeri ve Sosyal Yaşam Merkezi’nde kadınlara özel spor kursları başlıyor. Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay’ın, sporun bir yaşam tarzı haline getirilmesi yönündeki açıklamalarının ardından başlatılan çalışmalar kapsamında kapalı pazaryerinin üst katında bulunan alan spor salonu olarak düzenlendi. Burada Pilates, Reformer, Fitness ve Kardio dallarında bayanlara yönelik kurslar başlayacak. Kursa katılmak isteyen vatandaşlar, sağlık raporu ve nüfus cüzdanı fotokopisi ile birlikte 31 Mayıs’a kadar Beyaz Masa’ya başvuruda bulunabilecek. Ayrıca 0380 523 43 22 numaralı hattan kurslarla ilgili detaylı bilgi almak mümkün.