Kafe kusursuz eğitimleri tamamlandı

Dezavantajlı kişilerin sosyal entegrasyonu ve istihdama katkı sağlanması amacıyla geliştirilen proje sayesinde çok sayıda engelli gence eğitim verildi.

Düzce Belediyesi, Düzce Sosyal Etkinlikler Derneği ve Türkiye Beyazay Derneği işbirliği ortaklığında yürütmekte olduğu “Kafe Kusursuz” projesi kapsamında engelli gençlere verilen eğitimler tamamladı."Dezavantajlı kişilerin sosyal entegrasyonu ile istihdam edilebilirliklerinin geliştirilmesi operasyonu" kapsamında 45 rehabilitasyona tabi engelli gence verilen eğitimlerin son gününde veliler, kursiyerler, proje çalışanları ve proje yönetim ekibi ile bir araya geldi.