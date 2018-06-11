Diğer
Kategoriler
11 Haziran 2018 16:37

Kalıcı konutlarda yoğun katılımlı iftar

Düzce Belediyesi tarafından Kalıcı Konutlar Bölgesinde düzenlenen iftar programına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Kalıcı konutlarda yoğun katılımlı iftar

11 Haziran 2018 16:37


Düzce Belediyesi tarafından Ramazan ayı boyunca her mahallede düzenlenen mahalle iftarları kapsamında Kalıcı Konutlar Bölgesi sakinleri bir araya geldi. Yoğun katılımlı iftar programında Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay da geleneği bozmayarak ev sahibi sıfatıyla vatandaşlarla birlikte orucunu açtı. İftar programında AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay’ın eşi Nursel Ay, Başkan Yardımcısı Özgür Sağlam, Meclis Üyesi ve Sosyal Yardım İşleri Koordinatörü Gönül Asuk da vatandaşları yalnız bırakmadı. İftar sonrası açıklamada bulunan Başkan Ay “mahalle iftarımıza katılan her bir vatandaşımıza çok teşekkür ediyorum. Birliğimiz, beraberliğimiz her zaman devam edecek. Sizlerle birlikte iftarımızı burada yaptık, bu tür organizasyonlarımızın geleneksel hale gelmesini temenni ediyorum, Allah oruçlarımızı kabul etsin inşallah” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER DÜZCE HABERLERİ
DÜZCE HAVA DURUMU
30
°
C
Az Bulutlu
  • Salı
    Az Bulutlu
    30°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    33°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    33°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç