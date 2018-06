Kalıcı konutlarda yoğun katılımlı iftar

Düzce Belediyesi tarafından Ramazan ayı boyunca her mahallede düzenlenen mahalle iftarları kapsamında Kalıcı Konutlar Bölgesi sakinleri bir araya geldi. Yoğun katılımlı iftar programında Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay da geleneği bozmayarak ev sahibi sıfatıyla vatandaşlarla birlikte orucunu açtı. İftar programında AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay’ın eşi Nursel Ay, Başkan Yardımcısı Özgür Sağlam, Meclis Üyesi ve Sosyal Yardım İşleri Koordinatörü Gönül Asuk da vatandaşları yalnız bırakmadı. İftar sonrası açıklamada bulunan Başkan Ay “mahalle iftarımıza katılan her bir vatandaşımıza çok teşekkür ediyorum. Birliğimiz, beraberliğimiz her zaman devam edecek. Sizlerle birlikte iftarımızı burada yaptık, bu tür organizasyonlarımızın geleneksel hale gelmesini temenni ediyorum, Allah oruçlarımızı kabul etsin inşallah” dedi.