Diğer
Kategoriler
01 Temmuz 2018 20:15

Kalp krizi nöbetinde yakaladı

Düzce’de itfaiyeci nöbeti esnasında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Kalp krizi nöbetinde yakaladı

01 Temmuz 2018 20:15


Alınan bilgiye göre, Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’nde görevli olan ve Pazar nöbetini tutmak için görevine gelen 44 yaşındaki Kamil Yıldırım, kalp krizi geçirdi. Yıldırım’ın fenalaştığını gören, arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından ilk müdahalesinin yapılmasının ardından ambulansla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.


Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Kamil Yıldırım kurtarılamadı.


15 yıllık itfaiyeci olan ve 3 çocuk babası Kamil Yıldırım için, yarın Düzce İtfaiye Müdürlüğü’nde tören düzenlenecek.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER DÜZCE HABERLERİ
DÜZCE HAVA DURUMU
31
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    32°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç