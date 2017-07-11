Kamulaştırılan binalar yıkılıyor

Düzce Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, şehir merkezindeki ulaşımın en önemli güzergahlarından biri olan Rıhtım Caddesi’nin genişletilmesi için çalışmalar sürdürülüyor. İstanbul Caddesi’ne paralel bir şekilde ulaşım güzergahı üzerinde bulunan Rıhtım caddesinde yol genişletilmesi için bir süre önce başlayan kamulaştırmalar tamamlandı ve binaların yıkımına geçildi. Cadde üzerinde bulunan binalarda mülk sahipleri ile yapılan kamulaştırma anlaşmaların tamamlanmasının ardından Rıhtım Caddesi üzerindeki Küçüksu Köprüsü ve Selahattin Olcar köprüsü öncesinde daralan alanların genişletilmesi için çalışmalar hızlandırıldı. Çalışmalar sonunda Düzce Merkez ile TEM Otoyol bağlantısı güzergahına yakın olan cadde üzerinde ulaşım daha akıcı ve kolay sağlanmış olacak.