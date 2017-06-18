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18 Haziran 2017 15:48

Kamyon sürücüsü uyuyunca karşı şeride geçti

Akçakoca-Düzce Karayolunda uyuduğu ileri sürülen kamyon sürücüsü, bariyerleri aşarak karşı şeride geçti.

Kamyon sürücüsü uyuyunca karşı şeride geçti

18 Haziran 2017 15:48


Akçakoca’dan Düzce istikametine giden boş hafriyat kamyonu, araç sürücüsünün uyuması sebebiyle kaza yaptı. Özel bir nakliyat şirketine ait olduğu öğrenilen hafriyat kamyonunun sürücüsü, Deredebi Kestane bayırı mevkisine geldiğinde uyudu. Şoförün uyuması sebebiyle kontrolden çıkan kamyon, hızla bariyerleri aşıp karşı şeride geçtikten sonra durabildi.


Maddi hasarın meydana gediği kazada, hafriyat kamyonunun lastiklerinin yarıldığı ve çekici vasıtası ile olay yerinden kaldırıldığı ifade edildi. Görgü tanıkları, karşı şeritte yolun araç trafiğine kapalı olmasının olası bir facianın önüne geçtiğini belitti.




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