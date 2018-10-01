Kanal bacaları gün yüzüne çıkmaya devam ediyor

Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay'ın talimatıyla ilimizin bir çok noktasında ekiplerimiz çeşitli çalışmalarını hızla yürütüyor.

Düzce Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü Ekipleri, söz konusu sokaklarda yapılacak asfalt çalışmaları sırasında ana muayene bacalarının asfalt altında kalmaması için hazırlanan seviye düzeyine getirildiğine dikkat çekti. Ekipler, yapılan çalışma sayesinde herhangi bir müdahale anında ana bacaların daha kolay tespit edileceğini ve yol seviyesinin altında veya üstünde kalmamasıyla ulaşımda sorun teşkil etmeyeceğini belirtti.