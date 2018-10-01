İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kanal bacaları gün yüzüne çıkmaya devam ediyor

Düzce Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü il genelinde kanalizasyon hattının muayene bacalarında yenileme ve yükseltme çalışmasının sürdürüldüğünü belirtti.


Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay'ın talimatıyla ilimizin bir çok noktasında ekiplerimiz çeşitli çalışmalarını hızla yürütüyor.


Düzce Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü Ekipleri, söz konusu sokaklarda yapılacak asfalt çalışmaları sırasında ana muayene bacalarının asfalt altında kalmaması için hazırlanan seviye düzeyine getirildiğine dikkat çekti. Ekipler, yapılan çalışma sayesinde herhangi bir müdahale anında ana bacaların daha kolay tespit edileceğini ve yol seviyesinin altında veya üstünde kalmamasıyla ulaşımda sorun teşkil etmeyeceğini belirtti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.