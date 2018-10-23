Kanalizasyon çalışmaları hızla devam ediyor

Düzce Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Konuralp Üniversitesi caddesinde kanalizasyon çalışmalarına başladı.

Düzce Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü, mahallelerdeki içme suyu, yağmur suyu ve kanalizasyon eksiklerini hızla tamamlamaya devam ediyor. Düzce Belediyesi Su ve Kanalizasyon müdürlüğü il genelinde alt yapı çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Düzce Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekipleri, Konuralp Üniversitesi caddesinde eski kanalizasyon hattının yerine yeni kanalizasyon hattı döşeyerek mahalleyi sağlıklı altyapıya kavuşturuyor. Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay yaptığı açıklmada ; ‘'aynı hız ve azimle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yapılan çalışmalar kapsamında, kanalizasyon hattı kötü durumda olan şehir merkezi ve genelinde ki mahallelere yeni hat döşenerek, mahallenin sorunlarına kalıcı çözüm getirilmesi amaçlıyoruz.'' İfadelerini kullandı.