Kanalizasyon hat çalışmalarına devam ediliyor

Düzce Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü tarafından Arapçiftliği Mahallesi'ne yeni kanalizasyon hattı çekildi.

Düzce Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekipleri, Arapçiftliği mahallesinde eski kanalizasyon hattının yerine yeni kanalizasyon hattı döşeyerek mahalleyi sağlıklı altyapıya kavuşturuyor. Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, aynı hız ve azmiyle çalışmalarına devam ediyor. Yapılan çalışmalar kapsamında, kanalizasyon hattı kullanılamaz durumda olan Arapçiftliği mevkiindeki kanalizasyon çalışmalarında yeni hat döşenerek, mahallenin sorunlarına kalıcı çözüm getirilmesi amaçlandığı bildirildi.