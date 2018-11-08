Kanalizasyon sistemlerinde çalışma sürüyor

Düzce Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğüne bağlı ekipler şehir merkezi ve çevresinde alt yapı çalışmalarını sürdürüyor. Çakırlar mahallesinde kanalizasyon sistemi çalışmalarına devam eden ekipler, yaklaşan kış ayları öncesinde alt yapı eksiklerini gideriyor. Kısa süre içinde tamamlanması planlanan yatırımlar hakkında yapılan açıklamada 720 metrelik uzunlukta Çakırlar ile devam eden alt yapı çalışmalarının belirlenen plan çevresinde muhtelif mahallelerde sürdürüleceği belirtildi.