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07 Ocak 2017 16:48

Kar yağdı, traktörcülerin yüzü güldü

Kar yağdı, traktörcülerin yüzü güldü

07 Ocak 2017 16:48

Akçakoca Düzce karayolu Kabalak rampasında kalan araçların imdadına traktörler yetişti.
Düzce’de başlayan kar yaşamı olumsuz etkiliyor. Şehirler arası yollarda ulaşım aksarken, Düzce ile Zonguldak arasındaki D-655 Karayolu’nun özellikle Kabalak Rampaları mevkisinde zeminde biriken kar nedeniyle sürücüler zor anlar yaşıyor. Kabalak, Hiciz rampası, Tepeköy ve Şifalı Su mevkilerinde yola zincirsiz çıkan bazı araçlar, kara saplandı. Bu araçlar, trafik ve karayolları ekipleriyle köylülerin traktörleriyle kurtarılmaya çalışılırken, işi ticarete döken traktör sahipleri, kısa mesafede 50, uzun mesafede ise 150-200 TL para alarak kamyon ve TIR’ları çekiyorlar. D-655 karayolu gidiş yönünde uzun araç kuyrukları oluşurken, zincirsiz araç geçişine izin verilmiyor.



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