Cankurtaran Kudret Altay 2.5 ayda 300 kişiden fazla kişiyi kurtardığını söyledi.

Kurban Bayramı tatili dolayısıyla Akçakoca’ya gelen B.C, Karaburun plajında denize girdi. B.C, Karaburun sahilinde dalgalar arasından son anda cankurtaran Kudret Altay tarafından kurtarılarak sahile çıkarıldı.

Olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından tedavi altına alınan B.C yaşama döndürüldü.

Akçakoca’da yaklaşık 1 kilometre uzunluğundaki plajda yıllardır cankurtaranlık görevi yapan Kudret Altay, bu yaz sezonunda 2.5 ayda 300 kişiden fazla kişiyi kurtardığını belirterek, "Karaburun sahilimiz sığ deniz ancak çeken akıntı dalgalar oluşunda tehlike arz ediyor. Gelen misafirleri defalarca uyarıyoruz ancak yine de boğulma vakaları oluyor. Yıllardır tek başıma bir kilometre uzunluğundaki sahili jetski yardımıyla korumaya çalışıyorum. Çok yoruluyorum ama, insanları kurtarmak yaşama kazandırmak beni daha fazla sevindiriyor" dedi.