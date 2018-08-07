Karaca Deresine köprü konuldu

Vatandaşların ve özellikle öğrencilerin ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla yapılan köprü hizmete açıldı.

Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, “Bu üçüncü köprümüz. Öğrencilerimizin karşıdan karşıya geçmesi için epey bir yol kat etmesi gerekiyordu. Dolayısıyla okulun karşısına köprüyü koyduk. Bunu tamamen belediyenin imkânlarıyla yaptık. Bir hafta süre içerisinde belediyede arkadaşlarımız bu köprü için uğraşıyor. Öğrencilerimiz buradan rahatlıkla geçebilecek artık. Okul sezonu yaklaşıyor ve sezon başlamadan biz köprümüzü hazırladık. Köprü tamamen bizim belediyemizin şantiyesinde yapıldı. Dereyle ilgili de çalışmamız olacak. DSİ müdürüyle konuştuk. Dereyi de yukarıdan aşağıya kadar temizleyeceğiz” ifadelerini kullandı.