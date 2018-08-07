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07 Ağustos 2018 15:40

Karaca Deresine köprü konuldu

Düzce Belediyesi tarafından Karaca Deresi üzerinde yayalar için köprü yapıldı.

Karaca Deresine köprü konuldu

07 Ağustos 2018 15:40

Vatandaşların ve özellikle öğrencilerin ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla yapılan köprü hizmete açıldı.


Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, “Bu üçüncü köprümüz. Öğrencilerimizin karşıdan karşıya geçmesi için epey bir yol kat etmesi gerekiyordu. Dolayısıyla okulun karşısına köprüyü koyduk. Bunu tamamen belediyenin imkânlarıyla yaptık. Bir hafta süre içerisinde belediyede arkadaşlarımız bu köprü için uğraşıyor. Öğrencilerimiz buradan rahatlıkla geçebilecek artık. Okul sezonu yaklaşıyor ve sezon başlamadan biz köprümüzü hazırladık. Köprü tamamen bizim belediyemizin şantiyesinde yapıldı. Dereyle ilgili de çalışmamız olacak. DSİ müdürüyle konuştuk. Dereyi de yukarıdan aşağıya kadar temizleyeceğiz” ifadelerini kullandı.




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