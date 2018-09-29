Karadeniz hamsisi tezgahlarda 20 TL'yi gördü

Karadeniz'de etkili olan fırtınayla birlikte balıkçıların denize açılamaması nedeniyle Akçakoca'da balık tezgahlarında hamsinin kilosu 20 TL'ye yükseldi.

Önceki gün Karadeniz'de etkili olan fırtına Batı Karadeniz kıyı bölgesinde yer alan Düzce'nin Akçakoca ilçesinde tezgahlara yansıdı. Fırtına nedeniyle balıkçılar ava çıkamazken, tezgahtaki balık fiyatlarında artış yaşandı. Balık miktarı ve çeşitliliğinde hava şartlarına bağlı azalma nedeniyle tezgahları süsleyen hamsinin kilosu 20 TL'ye kadar yükseldi. Balıkçılar, fırtına sebebiyle avlanamadıklarını belirterek balık fiyatlarındaki artışın hava şartlarına bağlı olduğunu söyledi.

Tezgahlarda balık fiyatları ise şöyle: hamsi 20, palamut 10-13, çupra 15, levrek 15 ve kefal 15 TL.