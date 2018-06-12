Karadeniz sahil yolunda çalışmalar hızlandı

Akçakoca’da çok geç kalındığı için sürekli eleştiri konusu olan sahil yolunun Akçakoca Paşalar arasındaki bölümü kısa süre içerisinde tamamlanıyor. Edilli Sapağı ile Paşalar plajı arasında yoğun bir çalışma yürüten ekipler, altyapı çalışması tamamlanan bölümlerinde sıcak asfalt çalışması yapıyor. Daha önce Ramazan Bayramına yetiştirilmeye çalışılacağı belirtilen yolun bayrama yetişmesinin mümkün olmadığı görülürken, Haziran sonu Temmuz başına yolun araç trafiğine hazır hale getirilebileceği ifade edildi. Sürekli meydana gelen heyelanlar nedeniyle yolun Paşalar bölümünü fore kazık çakarak geçen ekipler, yaklaşık 1 KM’lik bu gölde asfalt altı malzeme dökümüne başladı.