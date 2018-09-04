Karadeniz’de çektiği su altı fotoğrafı ödül getirdi

Dr. Deniz Yağlıoğlu, Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü tarafından “VIII. Ulusal Limnoloji Sempozyumu” kapsamında “Su ve Sucul Yaşam” başlığı altında düzenlenen Fotoğraf Yarışması’nda ikincilik ödülüne layık görüldü.

Limnoloji Derneği’nin katkılarıyla Sakarya Üniversitesi’nde düzenlenen Fotoğraf Yarışması’na, “Karadeniz Horozbina ile Daha Güzel” adlı Akçakoca kale plajı mevkiinde çekmiş olduğu sualtı fotoğrafıyla katılan Doç. Dr. Deniz Yağlıoğlu, ikincilik ödülünün sahibi oldu. Sempozyumda ayrıca Düzce Üniversitesi yüksek lisans öğrencisi Büşra Yıldız da ‘’Düzce İli Melen Havzası’nda Bulunan Bazı İçsu Balık Türlerinin Boy-Ağırlık İlişkisi’’ başlıklı poster sunumuyla Sunum Teşvik Ödülü’yle onurlandırıldı.

Konuyla ilgili görüşlerini dile getiren Doç. Dr. Deniz Yağlıoğlu, “Çekmiş olduğum fotoğrafı, 41 fotoğraf içerisinde ikincilik ödülüne layık gördükleri için; önce jüri üyelerine, daha sonra sempozyumda emeği geçen başta Limnoloji Derneği Başkanı ve aynı zamanda Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Sayın Prof. Dr. Okan Külköylüoğlu ve Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı Sakarya Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Öğretim Üyesi Sayın Doç. Dr. Tuba Ongun Sevindik’e teşekkürlerimi sunuyorum. Ülkemizin ulusal anlamda en güçlü bilimsel platformu olabilmiş Ulusal Limnoloji Sempozyumu’nun 8.’sini, bilimsel anlamda güçlü olduğu kadar, sosyal açıdan da keyifli organizasyonlarla gerçekleştirdikleri için emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.