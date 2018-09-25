Karadeniz'de dalga boyu 5 metreyi buldu

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle dalga boyu 5 metreyi buldu.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde etkili olan yağmur ve şiddetli fırtına sebebiyle denizde dalga boyunun 5 metreyi bulduğu bildirildi. Dev dalgaların mendireği aştığı görülürken, fırtına nedeniyle balıkçılar denize açılamadı. Kötü hava koşullarının 2 gün daha devam edeceği belirtildi. Meteoroloji yetkilileri, vatandaşları ve balıkçıları fırtınaya karşı dikkatli olması konusunda uyardı.