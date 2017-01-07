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07 Ocak 2017 11:11

Karadenizde dev dalgalar sahilleri dövüyor

Karadenizde dev dalgalar sahilleri dövüyor

07 Ocak 2017 11:11

Batı Karadeniz de dev dalgalar sahilleri döverken dalga boyu 5 metreye yükseldi.
Düzce’nin Akçakoca ilçesinde Yıldız karayel kesiminde 60 km süratle esen fırtına nedeniyle dalga boyu 5 metreye kadar yükseldi. Dev dalgalar sahilleri döverken, balıkçılar, balıkçı barınağına sığındı.
Dere yataklarından gelen çöpler, dalgaların şiddetiyle çöpleri balıkçı barınağına biriktirdi.
Balıkçılar, balıkçı barınağına çadır kurarak yaşamlarını sürdürüyorlar. Bir çok balıkçı kamyonu balıkçı barınağında konaklayarak Karadeniz’in durulmasını bekliyorlar.



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