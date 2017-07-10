Karadeniz’de kadınlara özel plaj

Akçaçokaca’da sadece kadınların kullandığı plaj yenilendi. Akçakoca Belediyesi tarafından 5 yıldızlı hale getirilen plaj ile belediye başkanı Cüneyt Yemenici, kale ve çevresinin arkeolojik ve doğal sit alanı olması nedeniyle proje onayı için tam 1,5 yıl beklemek zorunda kaldıklarını söyledi. Kadınlar Plajını hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını işaret eden Belediye Başkanı Yemenici "Burayı Kadınlar Plajı olarak dönemin belediye başkanı Erol Solak başkanımız tahsis etmişti. Onun döneminde kadılara yönelik bir plaj olsun diye yola çıkmıştı. Bugün plaja ilaveten 5 yıldızlı otellerin sahillerinde olmayan bir imkanı kadınlarımıza sunuyoruz" dedi.

Plajda yok yok

Kadınlar plajı ile ilgili bilgi de veren Başkan Yemenici, "Çocuğunuzu gezdirebiliyorsunuz, emzirme odalarımız var, seyir teraslarımız var, gece aydınlatması var, mescidimiz, tuvaletlerimiz, duşa kabinlerimiz var" ifadelerinde bulundu. Yemenici son olarak, plajın kadınlarımız tarafından temiz kullanılmasını istedi.