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04 Temmuz 2017 12:02

Karadenizde karayel yıldız fırtınası

Batı Karadeniz de Karayel, Yıldız fırtınası yaşamı olumsuz yönde etkiliyor, dalga boyu 4 metreye kadar yükseldi.

Karadenizde karayel yıldız fırtınası

04 Temmuz 2017 12:02

Dün tıklım tıklım olan plajlar bugün bomboş.


Batık Karadeniz bölgesi Akçakoca’da sahiller fırtına nedeniyle boşaldı. Sabah saatlerinde yağmurla birlikte gelen Karayel Yıldız fırtınası yaşamı etkilerken, balıkçılar balıkçı barınağına gizlendiler.


Dev dalgalar, sahilleri döverken balıkçılar bu havanın en fazla 2 gün süreceğini söylediler.


Balıkçılar, Karayel Yıldız fırtınası yarından itibaren poyraza döneceğini belirterek, uzun sürmeyeceğini dile getirdiler.


Balıkçı barınağına gizlenen teknelerin bile etkilendiğini söylediler.




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