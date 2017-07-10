Karadeniz’de plajlar doldu taştı

17 km uzunluğundaki sahili ile Akçakoca’da hafta sonu binlerce kişiyi ağırladı.

Sıcaktan bunalanlar Akçakoca’nın Akkaya plajından başlayarak Çayağzı, Karayolları, Akevler, Mavi Bayraklı Çuhallı, Çınaraltı, Değirmenağzı, Mavi Bayraklı Kale ve Kadınlar Plajı, Edilli Plajı, Kalkın Plajı, Paşalar Plajı ile Karaburun Plajı ve Melenağzı Plajlarını doldurdu. Hafta sonu tatilini yapmak isteyenlerin tercihi Batı Karadeniz’in incisi Akçakoca sahilleri oldu. Tatilciler, havaların çok sıcak olmasına rağmen, Akçakoca’da serin sularında kendilerinin serinlediklerini söylediler. Vatandaşlar sahillerden çok memnun olduklarını belirterek ’’Mükemmel plajlar çok rahatız, çok kalabalık ama güzel. Deniz serin ve Akçakoca’dan memnunuz’’ ifadelerini kullandılar.

Akçakoca Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici, Akçakoca’nın Karadeniz’e kıyısının 30 km sahili olduğunu fakat bunun 17 km si kumsallık alan olduğunu belirterek "Kumumuz çok ünlü bir kum. Ayrıca, Akçakoca İstanbul ve Ankara’nın tam ortasında.Tatilcilerin Akçakoca’ya gelmesinden memnunuz’’ diye konuştu.

Akçakoca’da her plajda cankurtaranlık hizmetlerinin geçen yıllara oranla sıklaştırıldığı 17 km alanda her türlü teknik donanımla hizmet verildiğinde gözlemlendi.