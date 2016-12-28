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28 Aralık 2016 12:30

Karadenizde yakalanan kırlangıç balığı tezgahları süslüyor

Karadenizde yakalanan kırlangıç balığı tezgahları süslüyor

28 Aralık 2016 12:30

Karadeniz’de çok nadir rastlanan Kırlangıç balığı yakalandı.
Batı Karadeniz bölgesi Akçakoca kıyılarında çok nadir rastlanan kırlangıç balığı balıkçıların ağına düştü. Yaklaşık 10 kg gelen kırlangıç balığı tezgahta yerini alarak tezgahları süsledi. Balıkçı Mehmet Ezer, "Kırlangıç Balığı Karadeniz’de çok nadir rastlanır. Balıkçı ağımıza yakalandılar. Tanesini 50-60 TL’den satışa sunduk. Genelde Kırlangıç balığının çorbası çok lezzetli olur’’ diye konuştu.
Balıkçı tezgahların balık fiyatları şöyle; Hamsi 10, İstavrit 15, Zargana 15, Barbun 30, Çinekop 20, Çupra 10, Mezgit 15, Taş balığı kilosu 25 TL’den satışa sunuldu.



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