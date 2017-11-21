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21 Kasım 2017 10:38

Karadenizde yıldız fırtınası dalga boyu 7 metre

Batı Karadeniz bölgesi Akçakoca’da Yıldız fırtınası yaşamı olumsuz yönde etkilerken, balıkçı barınağında bir tekne ile mahmuz yapımında kullanılan şamandıra battı.

Karadenizde yıldız fırtınası dalga boyu 7 metre

21 Kasım 2017 10:38

Dalga boyu 7 metreye kadar çıktı.


Batı Karadeniz bölgesi Akçakoca açıklarında Yıldız fırtınası nedeniyle dalga boyu 7 metreye yükseldi. Dev dalgalar Balıkçı barınağı duvarına vurarak tehlikeli anlar yaşandı. Balıkçı barınağı içerisinde bulunan Mahmuz yapımında kullanılmak üzere barınağa getirilen 10 metre boyunda 5 metre eninde 2 ton ağırlığındaki şamandıra batı. Aynı zamanda 5 metre boyundaki ağaç tekne denize gömüldü.


Balıkçılar teknelerini korumaya alırken dev dalgalar barınak duvarından taştığı gözlendi.




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