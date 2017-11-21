Karadenizde yıldız fırtınası dalga boyu 7 metre

Dalga boyu 7 metreye kadar çıktı.
Batı Karadeniz bölgesi Akçakoca açıklarında Yıldız fırtınası nedeniyle dalga boyu 7 metreye yükseldi. Dev dalgalar Balıkçı barınağı duvarına vurarak tehlikeli anlar yaşandı. Balıkçı barınağı içerisinde bulunan Mahmuz yapımında kullanılmak üzere barınağa getirilen 10 metre boyunda 5 metre eninde 2 ton ağırlığındaki şamandıra batı. Aynı zamanda 5 metre boyundaki ağaç tekne denize gömüldü.
Balıkçılar teknelerini korumaya alırken dev dalgalar barınak duvarından taştığı gözlendi.