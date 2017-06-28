Karakucak Güreşleri’ne kadınların ilgisi fazlaydı

gününde yapılan geleneksel Karakucak Güreşleri’ne ilgi büyük oldu. Müsabakalara kadın izleyiciler de yüksek katılımda bulundu.

Güreş müsabakaları öncesi Balatlı köyü Güreş Ağası İdris Bahadır ile Balatlı köyü muhtarı Mehmet Çil, birlikte güreşi izlemeye gelen vatandaşları selamladı. Güreşlere çok sayıda protokol mensubu da katılırken, Karakucak Güreşleri, kıran kırana devam etti. Güreş Ağası İdris Bahadır, 100 yılı aşkın süredir müsabakaların gerçekleştiğini belirtirken, "Güreşlerimize Türkiye’nin bir çok il ve ilçesinden çok sayıda güreşçimiz katılıyor. Ata sporumuzu sürdürmenin sevinci içindeyiz. Gençlerimizi bu spora alıştırarak, her dini bayramımızın 2. ve 3. günü bu güreş müsabakalarını yapıyoruz" dedi.

Köy Muhtarı Mehmet Çil ise, güreşlerin maddi değerinin çok yüksek olduğunu ifade ederek, "Güreş ağalarımızın sayesinde bu geleneğimizi sürdürüyoruz. Bu spor artık amatörlükten çıktı profesyonelliğe yöneldi. Tüm köy halkımızın katkılarıyla, ata sporumuzu sürdürüyoruz’’ diye konuştu.

8 dalda yapılan geleneksel Karakucak Güreşleri sırasında bir güreşçi sakatlanarak tedavi altına alındı. Güreşlere vatandaşların yanı sıra kadınlardan da ilgisi yüksek oldu.