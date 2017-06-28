Diğer
Kategoriler
28 Haziran 2017 11:12

Karakucak Güreşleri’ne kadınların ilgisi fazlaydı

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde 100 yılı aşkın bir süredir devam eden ve Ramazan bayramının 3.

Karakucak Güreşleri’ne kadınların ilgisi fazlaydı

28 Haziran 2017 11:12

gününde yapılan geleneksel Karakucak Güreşleri’ne ilgi büyük oldu. Müsabakalara kadın izleyiciler de yüksek katılımda bulundu.


Güreş müsabakaları öncesi Balatlı köyü Güreş Ağası İdris Bahadır ile Balatlı köyü muhtarı Mehmet Çil, birlikte güreşi izlemeye gelen vatandaşları selamladı. Güreşlere çok sayıda protokol mensubu da katılırken, Karakucak Güreşleri, kıran kırana devam etti. Güreş Ağası İdris Bahadır, 100 yılı aşkın süredir müsabakaların gerçekleştiğini belirtirken, "Güreşlerimize Türkiye’nin bir çok il ve ilçesinden çok sayıda güreşçimiz katılıyor. Ata sporumuzu sürdürmenin sevinci içindeyiz. Gençlerimizi bu spora alıştırarak, her dini bayramımızın 2. ve 3. günü bu güreş müsabakalarını yapıyoruz" dedi.


Köy Muhtarı Mehmet Çil ise, güreşlerin maddi değerinin çok yüksek olduğunu ifade ederek, "Güreş ağalarımızın sayesinde bu geleneğimizi sürdürüyoruz. Bu spor artık amatörlükten çıktı profesyonelliğe yöneldi. Tüm köy halkımızın katkılarıyla, ata sporumuzu sürdürüyoruz’’ diye konuştu.


8 dalda yapılan geleneksel Karakucak Güreşleri sırasında bir güreşçi sakatlanarak tedavi altına alındı. Güreşlere vatandaşların yanı sıra kadınlardan da ilgisi yüksek oldu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER DÜZCE HABERLERİ
DÜZCE HAVA DURUMU
32
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Perşembe
    Sıcak
    36°C
  • Cuma
    Sıcak
    36°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    37°C
DÜZCE NAMAZ VAKİTLERİ
  • 4 ŞEVVÂL 1438
  • 28 Haziran 2017
  • Çarşamba
  • İmsak :02:59
  • Güneş :05:19
  • Öğle :13:10
  • İkindi :17:10
  • Akşam :20:39
  • Yatsı :22:40
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!