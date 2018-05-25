Karaman Tazeoğlu, Düzcelileri büyüledi

Düzce Belediyesi tarafından düzenlenen Ramazan etkinlikleri kapsamında Düzcelilerle buluşan Ünlü Şair ve Radyocu Kahraman Tazeoğlu sahneye çıktı. Kalıcı Konutlar bölgesinde Güreş Stadyumunda kurulan Ramazan sokağında sahne alan Kahraman Tazeoğlu şiirlerine başlamadan önce bu Ramazan’da kendilerine yer vermelerinden dolayı Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay ve ekibine teşekkür etti. Sonrasında Tazeoğlu, şiirlerini Düzcelilerin beğenisine sundu. Etkinliğe katılan vatandaşlar Kahraman Tazeoğlu’nun şiirleri ile duygulu dakikalar yaşadılar.