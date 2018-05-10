Karatay Hoca’dan Ramazanda sağlıklı beslenme formülü

Dr. Canan Karatay, “Ramazan sofralarında şekerli ve gazlı içecek bulunmayacak” dedi.

Düzce Valiliği Okur Yazar Buluşmaları kapsamında Düzce’ye gelen Prof. Dr. Canan Karatay ilk olarak Vali Dr. Zülkif Dağlı’yı makamında ziyaret etti. Vali Dağlı ziyaretin anasına Karatay’a ebru tablo hediye etti.

Ziyaret sonrasında İHA’ya konuşan Canan Karatay, tarım ilaçları ile çevrenin zehirlenmemesini isteyerek “Sağlıklı yaşayın, büyük büyük binalar yaptırmayın. Çevreyi tarım ilaçları zehirlemeyin şu doğayı koruyun. Doğanın korunduğu bir yer. Fakat fındıkları bile ilaçlıyormuşsunuz. Onu duyunca çok üzüldüm” diye konuştu.

Canan Karatay sağlıklı olmanın formülünü ise şu şekilde anlattı; “Bunun formülü doğal beslenmek kelle paça yemek kemik suyu içmek köy tereyağı yemek ve zeytinyağı içmek. Bol bol günde 30-40 tane zeytin yemek.”

“Biz hayıtımız boyunca böyle büyüdük”

“Kocanız sizin formülleri uyguluyor mu?” sorusuna Canan Karatay “Mecbur. Biz yeni bir şey değil bütün hayatımız boyunca böyle büyüdük. Böyle yaşadık. Benim söylediklerim yeni bir şey değil. Ben 75 yaşında bir insanım bütün yaşadıklarımı, büyüklerimizin yaptıklarını anlatıyorum. Çünkü siz 80’den sonra büyüyenler AVM’den başka bir şey görmediniz. Onu hatırlatmaya çalışıyorum. Duyanlar şaşırıyor. Böyle bir hayat varmaymış” dedi.

“Şimdiden bol bol su için”

Prof. Dr. Canan Karatay, Ramazan ayı içinde tavsiyelerde bulundu. Karatay “Ramazan’a çok uyuyor. İki öğün yiyorsunuz. İbni Sina, Hz. Muhammed’e iki öğün yerdi. İbni Sina derdi ki ‘3. Öğün hastalıktır’ Onun için sahurda kahvaltı. Kahvaltı gününün en önemli öğünüdür. Çok sağlıklı bir Karatay kahvaltısı yaparak bütün günü rahatlıkla geçirebilirsiniz. Fakat o zaman kadar biraz daha vaktimiz var. İnsan vücudunun Ramazan’a ve oruca hazırlaması gerekiyor. Şimdiden herkesin bol bol su içmesi lazım. Bol bol yağlı proteinli gıdalar alması lazım. Suyla beslenmesi lazım. Su da tek başına saf su değil insan vücudu yüzde 60 sudur. Bu su tuzlu sudur mineralli sudur. Bol bol yerseniz kahvaltıda günü dinç geçirirsiniz. İftarda da açlıktan sonra açıldığı için güzel bir çorba olabilir. Kelle paça olabilir. Kemik suyu olabilir. Soğuk ayran çorbası olabilir. Bizim Elazığ’da çok önemlidir. Bunlarla mide açıldıktan sonra hafif bir kahvaltı ve yemeğe geçilebilir. Bir tek şey söyleyeceğim. Ramazan sofrasından şekerli, gazlı içecek bulunmayacak” dedi.