Karayollarından alt geçit talep edilecek

Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, Düzce şehir merkezinin düzenli bir şekilde yapılaşması ve şehir bütünlüğünün sağlanması amacıyla projeler hazırlamaya devam ediyor. Özellikle vatandaşların taleplerini dinleyen Başkan Ay, merkez mahalleler arasında yaya ve araç ulaşımının iyileştirilmesi amacıyla D-100 ve D-655 Karayolları üzerinde bulunan kavşaklarda alt geçitlerinin yapılması için Karayolları Genel Müdürlüğüne talepte bulunulacağını açıkladı. Yönetim Koordinasyon toplantısında ilgili birim müdürleri ile istişare yapan Başkan Ay yaptığı açıklamada vatandaşlarımızın şehir içinde her türlü taleplerinin giderileceğini belirterek “Düzce şehir merkezini ikiye bölen D-100 ve D-655 Karayolları üzerinde bulunan kavşaklarda yaya ve araçların hareket kabiliyetleri çok sınırlı durumda. Kavşakların yapısı yer yer yetersiz kalıyor. Burada yaşanan yoğunluk nedeniyle vatandaşlarımız, alt geçitlerin yapılmasını istediklerini belirttiler. Her zaman söylediğim gibi vatandaşımızı merkeze alarak çalışmalarımızı yürüteceğiz. Bu konuda da Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluk alanında olan şehirlerarası D-100 ve D-655 karayollarımız üzerinde geçitler yapılması için talepte bulunacağız. Kavşak yerlerine yapılmasını istediğimiz geçitlerin projelerini hazırlayarak Karayollarına sunacağız. En kısa sürede yatırım programına alınması için yakından takip edeceğiz” ifadelerini kullandı.