Karne şenliğinin ilk günü birbirinden güzel aktiviteler gerçekleşti

Karne alacak olan öğrenciler için çeşitli yarışmalar, palyaço gösterileri, yüz boyama, şişme oyunlar, oyuncak dağıtımı etkinleri gerçekleşti ve pamuk şeker, simit ile meyve suyu ikramları yapıldı.

Etkinliğe, çocukları ile beraber Akçakoca Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici ve eşi Nilay Koyuncu Yemenici’de katıldı. Başkan Yemenici, “Geçen yılda karne şenliği düzenlemiştik, bu yılda düzenliyoruz. Birbirinden güzel etkinlikleri görünce insanın çocuk olasıda geliyor. Tüm ilkokullarımızda yer alan bin beş yüze yakın 1.2.3. ve 4. sınıf olmak üzere tüm öğrencilerimizi okullarımızdan üç gün boyunca alıyoruz, 2.5 saat karne hediyesi olarak çeşitli aktivitelerin bulunduğu alanımızda oynatıyoruz. Çocuklarımıza çeşitli ikramlarımız oluyor, sonra tekrardan okullarımıza bırakıyoruz. Etkinliğimiz üç gün sürecek, bugün itibariyle başladık. Perşembe günü karne şenliğimiz noktalayacağız. İnşallah bundan sonraki senelerde de karne etkinliğimiz devam edecektir” diye konuştu.