Kartal “Hepimizin üzerine düşen görevler var”

Çevre Şehircilik İl Müdürü Nuran Kartal Anıtpark’ta düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Düzce’de temiz çevre için atık yönetimi ve kaliteli içme suyu konusunda çalışmaların yoğun şekilde devam ettiğini dile getirdi.

5 Haziran Dünya Çevre Günü ve Haftası dolayısıyla ilk ören Anıtpark’ta düzenlendi.

İl Jandarma Komutanı Mustafa Çetinkaya, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Deniz, daire müdürleri, kurum personelleri ve STK temsilcilerinin katıldığı tören, Çevre Şehircilik İl Müdürü Nuran Kartal’ın Atatürk Anıtı’na çelenk sunmasıyla başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasının ardından, Çevre Şehircilik Müdürü Nuran Kartal bir konuşma yaptı. Kartal, çevre gününün, çevre kirliliğinin etkilerine ve sonuçlarına dikkat çekmeye, daha sağlıklı bir çevre için çabaları yoğunlaştırmaya vesile olmasını dileyerek sözlerine başladı.

Kartal, “Şehirlerin büyükşehirlere dönüştüğü günümüzde, hızlı sanayileşme, ulaşım araçlarının çoğalması, enerji kaynaklarının çeşitlenmesi ve teknolojik gelişmeler, insanlığı tehdit etmeye başlamıştır. Bunun sonucunda çevre problemleri, hem yerel hem küresel anlamda en ciddi sorunlar haline gelmiştir. Çevre kirliliği konusunda, toplumun en küçük birimi olan aileden eğitimcilere, yerel yönetimlerden vatandaşlara kadar toplumun her kesimine büyük görev ve sorumluluklar düşmektedir. Mevcut çevre sorunlarının çözümü için resmi otoritelerin gerekli tedbirleri almasının yanı sıra, herkesin, çevre konusunda bilinçlendirilmesi, olumlu tüketim alışkanlıklarının kazandırılması gerekmektedir. Bu amaçla ilimizde atık yönetiminden temiz enerjiye, kaliteli içme suyu temininden doğanın korunmasına kadar her alanda çalışmalar yoğun bir şekilde devam etmektedir” ifadelerinde bulundu.